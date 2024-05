LNFP : deux matches à huis clos pour l’Etoile du Sahel et l’AS Marsa

La Ligue Nationale du Football Professionnel, réunie mercredi, a infligé à l’Etoile du Sahel deux matches à huis clos et une amende de 7500 dinars, et ce pour jet de bouteilles par le public avec récidive, lors du match face au Stade Tunisien, disputé samedi dernier à Sousse, dans le cadre de la 8e journée play-off.

La même sanction a été infligée à l’AS Marsa pour le même motif, lors du match ayant opposé l’équipe banlieusarde à l’Olympique de Béja, dimanche à la Marsa, pour le compte de la 12e journée play-out.

La Ligue a également infligé au Stade Gabésien (L2) deux matches à huis clos et une amende de 5000 dinars pour jet de projectiles sur le terrain avec récidive lors de son match face au CS Chebba, samedi dernier, entraînant l’arrêt de la rencontre.

De son côté, l’entraîneur de la JS Kairouan (L2), Habib Ben Romdhane a écopé de deux matches d’interdiction de banc et d’une amende de 1500 dinars pour avoir insulté l’arbitre du match qui a opposé son équipe samedi à Jendouba Sport.

D’autre part, le joueur de l’AS Marsa Wissem Bousnina a été suspendu pour trois matches et devra s’acquitter d’une amende de 10.000 dinars pour geste antisportif envers les supporters lors du match face à l’AS Soliman, disputé le 22 mai dernier.

Par ailleurs, la Ligue a rejeté la réclamation de l’AS Rejiche contre l’ES Zarzis et confirmé le résulat acquis sur le terrain (1-3 pour l’ES Zarzis), le 25 mai, dans le cadre de la 23e journée de la Ligue 2.

