L’OACA fixe les conditions d’accueil des voyageurs libyens

L’Office tunisien de l’aviation civile et des aéroports (OACA) a fixé les conditions d’accueil des ressortissants libyens souhaitant se rendre en Tunisie.

Les autorités libyennes et tunisiennes ont convenu d’ouvrir progressivement l’espace aérien, conformément aux protocoles sanitaires en vigueur entre les deux pays, à partir du début du mois d’octobre.

Ces conditions, qui s’inscrivent dans le cadre de l’assouplissement des restrictions de voyage entre les deux pays via les frontières aériennes et terrestres, comprennent la nécessité pour le voyageur d’être porteur d’un certificat médical, confirmant qu’il est exempt du coronavirus, précise le site Libya Observer.

Les conditions stipulent également que la procédure de test doit être effectuée le jour même du voyage, sans dépasser 20 heures, tandis que la décision exclut de cette procédure les enfants de moins de 12 ans et les voyageurs arrivant sur des vols non réguliers.

Les transporteurs aériens enverront un document d’engagement aux passagers pour qu’ils fournissent les informations pertinentes et signent le document avant de le renvoyer à la compagnie aérienne.

En ce qui concerne les personnes voyageant via les frontières terrestres entre la Libye et la Tunisie, l’administration a expliqué que des procédures spéciales seront mises en place dès la réouverture des frontières.