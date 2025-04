L’OIM Tunisie travaille pour garantir l’assistance aux migrants

Le bureau de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie a indiqué mercredi qu’il travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement tunisien afin de trouver des solutions pour accueillir les migrants dans le besoin tout au long de leur processus de demande d’assistance au retour volontaire et à la réintégration.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’OIM souligne qu’elle suit de près la situation migratoire actuelle en Tunisie et a augmenté sa capacité à fournir une assistance au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) à tous les migrants dans le besoin.

« Les demandes peuvent être faites dans les bureaux de l’OIM à Tunis, Sfax, Hazeg (KM40) et Zarzis du lundi au vendredi inclus (de 08h30 à 17h30) et par le biais d’un service d’assistance téléphonique gratuit amélioré (Tunis : 8010156 ; Sfax : 80105561) », indique le communiqué.

Les opérations d’évacuation des camps des migrants subsahariens ont démarré jeudi dernier à El Amra et Jebeniana dans le gouvernorat de Sfax. Dans une déclaration à l’agence TAP, le porte-parole de la direction générale de la garde nationale, Houssemeddine Jebabli, avait signalé que la majorité des migrants ont exprimé leur volonté de retourner dans leur pays d’origine.