L’OMPI fait l’éloge de la Tunisie en matière d’innovation

Le rapport sur l’indice mondial de l’innovation pour 2022, le quinzième du genre, que vient de publier l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) évoque en termes élogieux les performances réalisées par la Tunisie dans ce domaine, écrivant que « les performances de la Tunisie ont dépassé les attentes dans la catégorie des économies émergentes et en développement ».

Ce rapport retrace les tendances mondiales en matière d’innovation et dévoile les économies les plus innovantes, classant les résultats en matière d’innovation de 132 économies et mettant en évidence leurs atouts et faiblesses.

Cette édition 2022 de l’Indice mondial de l’innovation s’intéresse à l’effet de l’innovation sur la productivité et le bien-être de la société dans les prochaines décennies.

La Tunisie a été classée 73ème en ce qui concerne l’Indice global d’innovation, 89ème pour l’innovation « imputs » ( en matière d’investissement et de processus de production) et 59ème pour l’innovation « outputs » (en matière de production, de gain et de rendement).

Ainsi, comme le note le rapport de l’OMPI, la Tunisie produit plus d’innovation « outputs » par rapport à son niveau d’innovation en investissements.

L’OMPI a enquêté sur 31 pays africains, et a mis la lumière sur les pays du continent ayant gravi les échelons technologiques mondiaux pour rejoindre le reste du monde dans la gestion d’une économie portée par l’innovation.

Les autres pays les plus innovants sont le Maroc, Maurice, le Kenya, la Tanzanie, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud.