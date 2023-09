L’ONAS fin  prêt pour la saison des pluies

L’Office national de l’assainissement a mis en place un programme d’intervention en prévision de la saison des pluies, aux moyens du curage des réseaux des zones basses, des vallées et les cours d’eau traversant les villes, des bassins de collecte des eaux pluviales, en plus du réseau d’eaux usées et de l’entretien des stations de pompage, a annoncé le chef de la Direction des eaux pluviales à l’ONAS, Tahar Gaied.

Dans une déclaration à Mosaïque fm, il a ajouté que l’Office National de l’Assainissement avait commencé à mettre en œuvre le programme dès mai 2023, portant sur le curage de 1.108 kilomètres de réseaux d’eaux usées dans tous les gouvernorats de la République, et environ 150 camions ont été déployés pour réaliser ces travaux.

S’agissant des oueds et bassins placés sous la supervision de l’ONAS, il a précisé que depuis 2001, l’Office entretient 50 vallées et ruisseaux d’une longueur d’environ 64 kilomètres, en plus du curage des bassins et les égouts pour modifier le ruissellement des eaux pluviales, confirmant que toutes ces interventions ont été réalisées à ce jour.

