L’ONU accuse Israël de vouloir « déstabiliser » la Syrie, après des frappes meurtrières

L’ONU a accusé Israël jeudi de vouloir « déstabiliser » la Syrie, après une série de frappes qui ont détruit un aéroport militaire et une incursion sanglante dans le sud du pays qui ont fait 13 morts selon une ONG.

Les frappes intensives sur des objectifs militaires dans le centre de la Syrie et la région de Damas ont été suivies par une incursion des troupes israéliennes dans le sud, où neuf personnes ont été tuées en tentant de s’opposer à leur avancée.

L’envoyé spécial de l’ONU, Geir Pedersen, a appelé Israël « à cesser ces attaques (…) qui sapent les efforts visant à construire une nouvelle Syrie en paix avec elle-même et avec la région, et déstabilisent la Syrie à un moment sensible ».

Depuis la chute de Bachar al-Assad et la prise du pouvoir par une coalition islamiste le 8 décembre, Israël a mené des centaines de frappes en Syrie contre des objectifs militaires.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a averti jeudi le nouveau le dirigeant syrien, Ahmad al-Chareh, qu’il paierait un « lourd tribut » si la sécurité d’Israël était menacée.

« Cette escalade injustifiée constitue une tentative préméditée de déstabiliser la Syrie », a pour sa part accusé le ministère syrien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Mercredi soir, l’aviation israélienne a mené une série de frappes sur un centre de recherche militaire à Damas, l’aéroport militaire de la ville de Hama et la base aérienne militaire T-4 dans la province de Homs, tous deux dans le centre du pays.

Le ministère syrien des Affaires étrangères a affirmé que l’aéroport avait été « presque entièrement détruit » et évoqué des « dizaines de blessés civils et militaires ».

