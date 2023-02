L’organisation tunisienne des jeunes médecins appelle à dénoncer les actes de violence perpétrée contre les migrants subsahariens

L’organisation tunisienne des jeunes médecins a appelé samedi ses affiliés et l’ensemble des médecins à dénoncer les actes de violence perpétrés contre les migrants subsahariens, lors des consultation dans les urgences et après accord de la victime. L’objectif est de fournir un soutien juridique et social à ces victimes d’actes de violence, a précisé la même source dans un communiqué rendu public. Des numéros sont mis à la disposition pour dénoncer ces actes à savoir

29084306 ـ 25580142 ـ 56391716, a ajouté la même source.

L’organisation a souligné que cet appel intervient pour ancrer les valeurs des droits humains notamment le droit à la santé pour tous sans discrimination et en signe de solidarité avec les migrants subsahariens.

- Publicité-