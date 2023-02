Lotfi Mraihi probable candidat à la présidentielle, si …

Le secrétaire général du parti de l’Union populaire républicaine, Lotfi Mraihi, a déclaré que sa candidature à la prochaine présidentielle de 2024 est envisageable, mais elle va dépendre de plusieurs facteurs d’ordre politique et personnel.

Dans une déclaration à la TAP, en marge d’une visite à Sfax les 28 et 29 janvier, Mraihi a estimé que les tensions et l’absurdité marquant la vie politique en Tunisie encourage à se présenter à l’élection présidentielle et à œuvrer en vue de changer la scène politique pour le meilleur.

Selon le SG du parti, les différents acteurs dans la vie politique s’accordent sur le fait que le président de la République représente un danger pour la politique en Tunisie.

Ils divergent, toutefois, sur les objectifs et les calculs politiques, a-t-il dit, se disant convaincu que « les partisans du 25 juillet changeront bientôt d’avis ».

S’agissant de l’Initiative nationale de salut lancée par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), en partenariat avec la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), l’Ordre nationale des avocats de Tunisie et le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), Mraihi a estimé que celle-ci ne peut être efficace qui si elle regroupe toutes les organisations et les partis politiques ainsi que la société civile dans son ensemble afin de « créer une légitimité équivalente à celle de Kais Saied ».

Le SG de l’Union populaire républicaine s’est rendu durant le week-end à Sfax, en compagnie de quelques membres du bureau politique du parti dans le cadre d’une visite de terrain.