L’Ouganda approuve les travaux pour la construction d’un oléoduc géant

Le gouvernement ougandais vient d’approuver la construction de l’oléoduc géant visant à transporter le pétrole du pays jusqu’à la côte tanzanienne pour la somme de 3,5 milliards de dollars.

Le français TotalEnergies est l’actionnaire principal du groupe EACOP (a East African Crude Oil Pipeline Company Ltd) en charge de ce projet qui permettrait au pays est-africain de se positionner sur le marché international de l’or noir.

Le feu vert des autorités de Kampala est une étape clé dans le développement des champs pétrolifères ougandais après près de deux décennies de stagnation en raison d’un manque d’infrastructures et de désaccords entre le gouvernement et les compagnies pétrolières.

Ce projet est largement dénoncé par des ONG et défenseurs de l’environnement qui mettent en avant son impact sur les habitants et la faune et flore avec le risque d’expropriation et de dommages irréversibles sur les écosystèmes locaux. TotalEnergies a été assigné en justice par plusieurs groupes environnementaux en France à propos de ses activités en Ouganda et en Tanzanie.

D’une longueur de 1,445 kilomètres, l’oléoduc serait le plus grand au monde.