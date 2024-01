L’Ouganda va détruire pour 6,7 millions d’euros de vaccins anti-Covid périmés

Des millions de doses de vaccins anti-Covid gaspillées en Ouganda. Les autorités du pays sont contraintes à jeter plus de 5 millions de doses périmées. Le coût de ce gâchis est estimé à 6,7 millions d’euros, selon un rapport présenté mercredi 10 janvier au Parlement ougandais. Une situation loin d’être unique et qui illustre les difficultés de certains pays à faire face au sur-stockage de vaccins.

Ces vaccins avaient été achetés par Kampala grâce à une aide de la Banque mondiale pour freiner la pandémie de Covid-19, qui avait fait son apparition en mars 2020.

Mais ces doses sont arrivées tardivement, la plupart étaient alors quasiment périmées, explique Dr Henry Kyobe Bosa, chargé de la réponse au Covid au sein du ministère de la Santé : « Certains de ces vaccins avaient un délai de péremption très court. Cela explique en partie pourquoi ils sont périmés aujourd’hui. »

L’autre raison de jeter ces millions de doses : la demande de vaccins anti-Covid s’effondre. Et le coût pour détruire ces vaccins périmés pourrait s’élever jusqu’à 8 dollars le kilo, selon l’Organisation mondiale de la santé.

« La pandémie a reculé, la perception du risque a baissé. Ce qui se passe ici fait écho à ce qui se passe à l’échelle mondiale : des pays font face à un trop-plein de vaccins et n’arrivent pas à convaincre leurs populations à se faire vacciner. »

En Ouganda, comme ailleurs en Afrique, le scepticisme face au vaccin anti-Covid a mis à mal les campagnes de vaccination.

Sur un objectif de 32 millions de personnes vaccinées, l’État a réussi à en vacciner seulement 26 millions. Les autorités sanitaires rappellent que la destruction de vaccins contre le Covid-19 ne signifie pas pour autant la fin de la pandémie.

