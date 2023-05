L’UBCI et Lab’ess décernent  le prix de l’entrepreneur social 2023 

Initié en février 2018 par l’UBCI et l’association Lab’ess, le concours de l’entrepreneur social vise à valoriser les initiatives innovantes et à fort impact social. Il s’agit de mettre en valeur des entrepreneur(e)s ayant suivi un parcours d’accompagnement dédié à l’innovation sociale, à travers une mise en visibilité visant à les aider dans leur démarche de recherche de financements.

Après quatre éditions, depuis novembre 2018, les deux partenaires ont décidé de collaborer à nouveau pour une cinquième édition du prix, appuyé par les partenaires du Lab’ess (L’AFD et Expertise France), à laquelle participeront les entrepreneurs des 9ème et 10ème promotions d’incubation du Lab’ess, ayant les projets à impact social et/ou environnemental les plus aboutis.

Ce mercredi 17 mai 2023, le jury a donné la possibilité aux 7 entrepreneurs de défendre, à l’oral (avec un support PowerPoint), leurs projets devant des collaborateurs de la direction de la banque et des experts partenaires du Lab’ess (AFD, UBCI,…).

Les projets de l’incubateur concourant pour le prix

WEFIX : Une plateforme de réservation d’interventions de réparation à domicile d’appareils électroménagers, et un revendeur d’appareils reconditionnés. L’impact de WEFIX est double, car environnemental via la réduction des déchets électroménagers et la sensibilisation à une consommation plus responsable ; et social via la contribution à l’insertion professionnelle et la valorisation des compétences des réparateurs électroménagers informels.

SHAB KIDS : Une entreprise proposant des jeux et articles de psychomotricité en bois pour les enfants ou adultes à partir de matériaux écologiques et certifiés. L’impact est également double car environnemental via l’utilisation de matériaux naturels et un mode de production éco-responsable ; et social via la sensibilisation aux pratiques d’éducation et au développement des enfants et adultes dans le cadre de la prévention des maladies ou difficultés motrices.

LIGNE 13 : Une marque de sacs et d’accessoires upcyclés pour l’usage quotidien, produits à base de déchets de jeans et de chutes de tissus.

Dans une déclaration à African Manager, Fahd Hannachi et Asma Ladjimi ont indiqué que l’idée de la ligne 13, en référence à la ligne de métro parisien, a été inspirée par les milliers de déchets textiles jetés ou brûlés chaque jour, impactant de manière considérable l’environnement. Selon les créateurs de la marque, le but est de sensibiliser les consommateurs à l’upcycling, et en second lieu, de dynamiser des ateliers textiles locaux.

DOUAR LAROUSSI : Un village berbère à Sidi Jedidi aménagé en éco-construction, et proposant des activités immersives à la découverte de la culture locale.

Le village offre notamment un service de restauration avec des expériences culinaires et d’accueil d’évènements.

Selon le fondateur, Laroussi Gharbi, le village vise à impacter socialement à travers l’emploi de femmes ses régions environnantes, la promotion du patrimoine traditionnel, et l’accès gratuit à la culture aux habitants de la région.

LE JARDIN DE GAIA : Une ferme agro-écologique et un laboratoire de première transformation responsable et solidaire, avec un objectif social, de rémunérer juste des producteurs partenaires ; et environnemental via une production agricole responsable et raisonnée et un système logistique en circuits courts.

LA PAUSE GOURMANDE : Un panel d’accompagnements individuels et en groupe d’assistance à la périnatalité respectée et à la parentalité positive, à destination des professionnels et des parents.

L’impact de la pause parentale est social via la sensibilisation aux pratiques éducatives positives et le soutien des parents dans le parcours de périnatalité et post-partum.

LE GOÛTER : Un traiteur spécialisé dans l’alimentation saine et équilibrée pour enfants, qui simplifie la vie des parents.

Dans une déclaration à African Manager, la fondatrice, Imen Skandrani, a assuré que la goûter offre une alternative saine et équilibrée aux repas individuels dans les cantines scolaires.

Etant donné que les enfants n’aiment pas certains aliments, son idée a été de créer le goûter dans le but de sensibiliser les écoliers aux bienfaits de chaque nutriment, d’introduire certains aliments tels que la carotte par exemple, de manière ingénieuse dans les repas, pour les faire bénéficier de repas sains tout au long de l’année.

A la fin de l’exposé de chaque candidat, le jury a rendu son verdict. WEFIX a été le candidat sélectionné pour le premier prix, de 8000dt, suivi par LE GOÛTER avec un prix de 6000dt, et enfin DAR LAROUSSI pour le troisième prix de 5000dt.

Dans une déclaration à African Manager, Sabri Cheriha, sacré entrepreneur social de l’année, a exprimé sa gratitude quant au programme, et affirmé avec beaucoup de fierté que WEFIX entend promouvoir l’économie circulaire, en incitant les consommateurs à se tourner vers un mode de consommation éco-responsable.