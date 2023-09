Pourquoi Tunisie-Valeurs recommande-t-elle le titre UBCI ?

AM*

Pour l’actualité, remarquons d’abord que les états financiers intermédiaires de l’UBCI pour le 1er semestre 2023, font apparaître des capitaux propres positifs de 491, 611 MDT, y compris un résultat bénéficiaire de 25, 200 MDT. Des résultats qui prolongent celles de 2022, « une année performante pour l’UBCI tant sur le plan de la croissance des revenus et de la rentabilité qu’au niveau de la consolidation et la maîtrise des fondamentaux et des ratios réglementaires » estiment les analystes de l’intermédiaire en bourse Tunisie-Valeurs (T.V). Selon eux, « la banque a, également, progressé dans le déploiement de ses projets stratégiques, notamment la transformation de son système d’information et la réorganisation de son dispositif commercial dans le cadre d’une croissance plus efficiente ».

L’UBCI impulsée par son nouvel actionnaire de référence

Créée en 1961, devenue filiale du Groupe BNP Paribas en 2004, l’année 2021 a marqué l’entame d’une nouvelle page dans l’histoire de l’UBCI avec l’entrée du Groupe CARTE dans le capital à hauteur de 39%. « Impulsée par l’arrivée d’un nouvel actionnaire de référence et le renforcement de ses organes de gouvernance, l’UBCI a lancé, en 2021, un grand programme de transformation qui devrait révéler son ambition et traduire sa nouvelle stratégie », rappelle d’abord T.V. qui s’étale ensuite sur ce qu’il n’hésite pas à appeler « la performance commerciale spectaculaire en 2021 (+16,7% au niveau de l’encours des dépôts) ».

Les analystes de T.V s’arrêtent ensuite sur la stratégie de collecte de ressource de l’UBCI, et mettent en valeur « l’encours des ressources de l’UBCI qui a affiché une légère croissance de 3% à 3,2 milliards de dinars, alimenté par les dépôts à terme (+10,9% à 0,5 milliard de dinars) et les dépôts d’épargne (+5,5% à0,9 milliard de dinars) ». Et de faire noter que « la dominance des dépôts à vue dans la collecte reste la force majeure de l’UBCI, une spécificité qui permet à la banque de résister à la hausse des taux et de se mettre à l’abri de toute surenchère tarifaire ».

UBCI : une croissance profitable, saine et conforme

L’intermédiaire boursier ne tarit pas d’éloges sur « les bienfaits de la stratégie de croissance dynamique qui sont perceptibles au niveau de la nouvelle politique de crédit de la banque », et dit que « la sélectivité accrue de l’UBCI en matière de risques continue à payer pour la banque », ce qui ne manquera pas de rassurer actionnaires et investisseurs de la banque.

Professionnel jusqu’au bout des ongles, T.V qui est pourtant filiale d’une autre banque privée, concurrente de l’UBCI, n’hésite pas à affirmer que « la banque continue à jouir d’une qualité du portefeuille dans les standards les plus élevés du secteur coté ».

Et ses analystes de prendre pour cela à témoin, le taux des créances classées a baissé de 0,7 point de pourcentage à 5,9% et le taux de couverture desdites créances par les provisions et les agios réservés a augmenté de 0,2 point de pourcentage à 82,2% pour l’exercice 2022. T.V en tire ainsi la conclusion que « l’UBCI jouit, de ce fait, du portefeuille de créances le mieux provisionné à l’échelle du secteur bancaire coté ».

Commentant l’évolution du PNB pour l’exercice 2022 qui a enregistré une reprise de 10,2% à 293,1 MDT, l’intermédiaire boursier l’a expliquée par « la bonne orientation de toutes les sources de revenus » et indique que « la marge d’intérêt a profité du contexte haussier des taux (+8,1% à165,2MDt) continue à être la locomotive de croissance chez l’UBCI ».

Rappelant ensuite que les commissions se sont bien comportées inscrivant une avancée de 7% à 60,3 MDT, Tunisie-Valeurs ne manque de dire qu’elle a été « plus interpellée par la montée en régime des autres revenus qui se sont envolés de 19%à 67,5 MDT », expliquant que « la banque a su profiter du contexte de change volatil et d’une activité de placement en bons du Trésor plus dynamique (hausse des revenus des BTA et BTC de 22,5% à 31,1 MDT sur l’année 2022) ».

Et toujours aussi enthousiaste, T.V affirme que « l’UBCI a réussi à enregistrer une consolidation substantielle de sa rentabilité (…), le renforcement de la capacité bénéficiaire, le niveau appréciable des provisions constituées et l’efficience de la politique de maîtrise des risques, le ratio de solvabilité globale qui a atteint au 31 décembre 2022 un niveau de 13%, contre 12,9% au 31 décembre 2021, le ratio de solvabilité Tier I se monte à 12,1%, et le matelas confortable de fonds propres a valu à la banque de distribuer un dividende par action de 1,250 DT , contre 0,750Dt par action versé au titre de l’exercice 2021), soit un pay-out de 42,2% ».

Banque commerciale, mais citoyenne aussi

C’est l’intermédiaire boursier qui le dit, « banque citoyenne et engagée, l’UBCI a fait de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise un pilier de son éthique et de son action au quotidien. La banque adhère en ce sens aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. C’est dans ce cadre que l’UBCI a été la première banque tunisienne à être labélisée par « AFNOR Certification » selon la norme ISO 26000« Engagé RSE-Confirmé ». Avec ce Label, l’UBCI confirme une fois de plus son statut de banque engagée pour un développement durable.

Les analystes de T.V se disent être sûrs que « l’UBCI poursuivra l’exécution des grands projets stratégiques dans chacun de ses métiers et finalisera, dans les prochaines années, sa feuille de route ». Ils citent à ce propos, le déploiement du nouveau système d’information avec un nouveau Core Banking opérationnel à partir de 2024 et qui permettra notamment de digitaliser la majorité de services bancaires afin d’améliorer l’expérience client et continuer à répondre plus efficacement à ses besoins les plus pointus avec une maîtrise optimale des délais. Et selon les informations de Tunisie Valeurs, « ce système donnera la possibilité de saisir de nouvelles opportunités de développement pour un nouveau modèle bancaire ».

Un PNB attendu pour 2023, de 328 MDT et un RN part du groupe de 64,6 MDT

Et T.V de dessiner ensuite un canevas des perspectives de l’UICI tel que la perçoivent ses analystes, assurant que « nous pensons que l’exercice 2023 devrait s’inscrire dans la continuité de l’année précédente. Avec une marge d’intérêt des plus favorables à la montée des taux. Nous pensons que la banque est bien outillée, sur l’année 2023, pour réaliser une croissance de son PNB de 12% à 328,2 MDT, une progression de son résultat net de 8,3% à 64,1 MDT et une augmentation du résultat net part du groupe de 8,2% à 64,6 MDT ». Et T.V de conclure sa note de recherche sur l’UBCI par recommander l’achat du bon papier de cette banque.

*Synthèse de Note de recherche de Tunisie-Valeurs