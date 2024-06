L’UE appelle Teboune à lever les sanctions commerciales imposées à l’Espagne !

La Commission européenne a décidé de lancer, le 14 juin 2024, une procédure de règlement du conflit commercial avec l’Algérie, se félicitent des médias ibériques. « L’Union européenne considère qu’en imposant ces mesures commerciales restrictives, l’Algérie ne respecte pas ses engagements de libéralisation des échanges au titre de l’accord d’association UE-Algérie», conclu en 2002, selon les médias espagnoles.

«Compte tenu des efforts infructueux pour résoudre la question à l’amiable, l’UE a pris cette initiative pour préserver les droits des entreprises et exportateurs européens exerçant en Algérie qui sont affectés. Les mesures algériennes nuisent également aux consommateurs algériens en raison d’un choix de produits indûment restreint», a indiqué la CE.

Pour mémoire, le président du Conseil européen, Charles Michel, et le Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l’Espagnol Josep Borrel, se sont rendus à Alger, respectivement en septembre 2022 et mars 2023, pour convaincre les autorités algériennes de lever les sanctions décrétées contre les sociétés espagnoles.

Bruxelles exige, désormais, des solutions à certains problèmes identifiés, notamment «les restrictions imposées aux marchandises exportées ou importées d’Espagne, et à la circulation des capitaux entre l’Algérie et l’Espagne».

