L’UEFA demande à la FIFA de modifier la règle sur la main dans la surface

L’UEFA a demandé au président de la FIFA, Gianni Infantino, de modifier la règle sur la main d’un joueur dans la surface de réparation afin de mettre fin à la « frustration croissante » créée par une série de penalties récents.

La demande, dans une lettre adressée au président Infantino par celui de l’UEFA, Aleksander Ceferin, vise à faire ajuster cette nouvelle règle, en vigueur depuis mars 2019, afin de permettre aux arbitres de juger de l’intentionnalité du joueur qui a touché le ballon de la main.

« La tentative de définir strictement les cas où toucher le ballon de la main est une faute a abouti à de nombreuses décisions injustes ayant suscité une frustration et un inconfort croissants au sein de la communauté du football », écrit Ceferin dans cette lettre envoyée le 27 octobre à Infantino.

La lettre a été envoyée quelques jours avant le penalty accordé à Chelsea mercredi soir pour une « main » involontaire du Brésilien Dalbert (Rennes), le ballon ayant rebondi sur son tibia avant de toucher son bras.

Le joueur de Rennes a ensuite été expulsé, car il avait déjà provoqué unpenalty quelques minutes plus tôt. Chelsea a finalement gagné 3-0, à 11 contre 10, grâce notamment aux deux penalties transformés par Timo Werner.

Le président rennais, Nicolas Holveck, était très énervé après cette défaite et a ironiquement nommé « homme du match » l’arbitre Felix Zwayer. Plusieurs décisions du même genre ont été prises récemment, ce qui a agacé joueurs et entraîneurs, et elles allaient « contre l’esprit du jeu », selon la lettre envoyée par Ceferin à Infantino.

C’est l’International Football Association Board (IFAB) qui fait évoluer les lois du jeu. La FIFA y détient quatre voix sur huit, les quatre autres voix étant la propriété historique des Fédérations anglaise, écossaise, galloise et irlandaise.