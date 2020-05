L’UGTT appelle à stopper le prélèvement de la CSS sur les salaires des travailleurs

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi, a appelé vendredi 1er mai 2020, le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, juridiques et techniques, pour stopper le prélèvement de la contribution sociale solidaire (CSS) conjoncturelle sur les salaires des travailleurs.

Dans son discours prononcé en ligne en direct du siège de l’UGTT à l’occasion de la fête du travail, Tabbboubi a souligné que les travailleurs ont déjà trop sacrifié et cette contribution est devenue pour eux une charge lourde rappelant qu’ils viennent déjà de faire don d’une journée de travail pour contribuer aux efforts de lutte contre la pandémie du coronavirus.

Tabboubi a indiqué qu’il est grand temps de lutter contre l’évasion fiscale, les corrompus et les spéculateurs qui continuent à s’enrichir au détriment des pauvres.

Le secrétaire général de l’UGTT a, en outre, appelé l’État à prendre des mesures urgentes pour protéger les PME (petites et moyennes entreprises), qui constituent une grande partie du tissu économique tunisien, et les artisans et les petits métiers qui ont été contraints de suspendre leurs activités dans cette période de confinement.

Il a, en outre, mis en garde l’État contre la prise de mesures impopulaires et injustes dans cette période critique.

Dans son discours, le secrétaire général de l’UGTT a souligné que la pandémie du coronavirus a dévoilé la faiblesse du système capitaliste et émergé les disparités et les injustices sociales.

” Il n’est plus permis que des dizaines de milliers de travailleurs continuent à percevoir des salaires inférieurs au salaire minium et que des dizaines de milliers de retraités soient privés de leurs droits et continuent à avoir des pensions inférieures aux pensions de vieillesse malgré l’accord avec l’ancien gouvernement de régulariser cette situation “, a-t-il dit.

Et d’ajouter ” On n’acceptera plus la violation des droits des travailleurs dans un pays où la constitution garantit la dignité de l’être humain et l’application de la loi “.

Tabboubi s’est dit indigné des déclarations provocantes de responsables d’institutions privées sanitaires et industrielles envers les travailleurs et qui ont montré l’égoïsme, l’inconscience et la recherche du profit.

Il a, dans ce contexte, souligné la nécessité de mettre en application les accords signés notamment celui du 14 avril 2020 qui, selon lui, a rendu justice au secteur privé et a été le couronnement du travail de la commission chargée du suivi de la situation dans le secteur privé pour mettre des critères et soutenir les entreprises en difficulté afin de garantir le salaire des employés outre l’accord dans le secteur du tourisme et des agences de voyages.

Tabboubi a dénoncé les licenciements abusifs et la reprise des activités sans la garantie des moyens de protection aux travailleurs dans certaines entreprises.

Il a, par ailleurs, rappelé que l’UGTT a été parmi les premiers à appeler à la création du Fonds 1818 pour appuyer les hôpitaux publics dans la lutte contre le coronavirus et elle est aujourd’hui membre de la commission chargée de la gestion de ce fonds en attendant d’engager une réforme urgente du secteur.