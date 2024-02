L’UGTT appelle les employés de la fonction publique et du secteur public à un rassemblement ouvrier

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé les employés de la fonction publique et du secteur public à un rassemblement ouvrier, le samedi 2 mars 2024, pour protester contre « le blocage du dialogue social, le renoncement du gouvernement à la mise en œuvre des accords signés avec l’organisation syndicale et les tentatives de saper le droit syndical ».

Dans un communiqué publié lundi, l’UGTT a justifié son appel à ce mouvement de protestation par « la poursuite de la perturbation du dialogue social depuis la publication des circulaires 20 et 21 et le renoncement du gouvernement à la mise en œuvre des accords du 6 février 2021 et du 15 septembre 2022, signés avec la centrale syndicale », selon un communiqué publié à l’issue de la réunion du bureau exécutif de l’Union.

« L’intention du gouvernement de présenter les statuts des employés de la fonction publique, des établissements publics et des offices à l’Assemblée des représentants du peuple avant l’achèvement des négociations entre les partenaires