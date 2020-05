L’UGTT célèbre à distance, aujourd’hui, la fête du Travail

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT), célèbre à distance, aujourd’hui vendredi 1er mai 2020, la fête du Travail correspondant à la date 1er mai, selon le porte-parole officiel de l’UGTT, Sami Tahri.

Dans une déclaration à la TAP, Tahri a indiqué que des forums virtuels seront organisés à cet effet pour permettre aux travailleurs de débattre de questions les concernant de près, soulignant que les circonstances exceptionnelles provoquées par la propagation du Coronavirus ont dicté la célébration à distance de cette fête.

Il a déclaré que la fête internationale du travail sera célébrée cette année, à travers la publication et le téléchargement de photos et revendications des forces ouvrières, ajoutant qu’un discours sera prononcé à l’occasion par le secrétaire général de l’UGTT, Nourredine Taboubi et sera diffusé sur internet.

Tahri a ajouté que l’UGTT avait préparé un guide des procédures préventives contre le Coronavirus, soulignant qu’étant présents au sein des comités professionnels, les syndicats affiliés à l’UGTT œuvreront à la mise en œuvre de toutes les recommandations de sécurité publique.