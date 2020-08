L’UGTT envoie 16 tonnes d’aides humanitaires au Liban

Un avion a décollé lundi matin de l’aéroport militaire de l’Aouina à destination du Liban chargé de 16 tonnes d’aides alimentaires et de fournitures médicales envoyées par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) en guise de solidarité et de soutien avec le peuple libanais, suite à l’explosion survenue au port de Beyrouth.

Le secrétaire général de l’UGTT, Nouredine Taboubi a, dans une déclaration aux médias souligné que l’organisation syndicale a décidé, après concertation avec le ministère de la défense d’envoyer un autre convoi d’aides humanitaires au Liban au cours des prochains jours.

A cette occasion, Taboubi a loué les relations de fraternité entre l’Union générale des travailleurs du Liban et l’UGTT qui a toujours été aux côtés du peuple Libanais et des peuples Irakiens et palestiniens.

» Grace à la volonté de son peuple le Liban sera reconstruit dans un climat de paix et de consensus entre toutes les composantes de la société « a-t-il ajouté.

Il convient de rappeler que sur instructions du président de la république Kais Said, 35 tonnes d’aides alimentaires et de fournitures médicales ont été envoyées jeudi dernier au Liban à bord de deux avions militaires.