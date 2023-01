L’UGTT  évoque une «initiative de la dernière chance»

Le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Mohamed Chebbi, a affirmé que la situation que vit actuellement la Tunisie dicte une intervention urgente de l’organisation. Il a ajouté que le dialogue ne peut pas ressembler à ceux de 2014 ou 2015 précisant que les rencontres qui se tiennent actuellement sont préliminaires. La liste des participants au dialogue n’a même pas encontre été fixée.

Intervenant sur Express fm, il a souligné que la centrale syndicale était encore dans la phase de concrétisation de certaines idées souhaitant la réussite pour cette initiative et pour la Tunisie. Il a indiqué qu’il s’agissait de l’initiative de la dernière chance pour la Tunisie estimant que la situation est urgente. Il a également déclaré que l’initiative serait prête et soumise au comité administratif à la fin de la semaine prochaine.

Le responsable syndical a également déclaré que la situation politique, économique et sociale concernait tout le monde. Il a précisé que l’UGTT a commencé par prendre attache avec des organisations proches comme la ligue tunisienne des droits de l’Homme et l’Ordre des avocats. Il a indiqué que la réflexion se poursuit et que l’UTICA pourrait rejoindre l’initiative tout en ouvrant la porte à tous ceux qui adoptent les mêmes idées.

Mohamed Chebbi a également déclaré que l’aspect social est la première préoccupation de l’UGTT. Le groupement de la fonction publique s’est penché sur la détérioration du pouvoir d’achat et l’augmentation ainsi que sur le non-respect par le gouvernement des engagements antérieurs, a expliqué le syndicaliste. Un appel a été lancé pour organiser des rassemblements sectoriels étant donné que tous les secteurs souffrent de la situation difficile.