L’UGTT libre de tout engagement avec le gouvernement

» L’Union générale tunisienne di travail (UGTT) est libre de tout en engagement avec le gouvernement « , a souligné mercredi Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’UGTT.

Lors d’un rassemblement syndical organisé par la fédération générale du transport devant le siège de l’UGTT à Tunis, Taboubi a accusé » le gouvernement de vouloir passer des choix économiques colonialistes auxquels la centrale syndicale s’y opposera « .

» L’UGTT est entrée dans une bataille sociale et ne renoncera pas à ses choix sociaux « , a-t-il soutenu signalant qu’un rassemblement syndical massif sera observé par la Centrale syndicale pour dénoncer la hausse des prix et défendre la souveraineté nationale et ce, après la levée de la compensation suite à la hausse perpétuelle des prix de l’énergie.

Taboubi a rappelé que l’UGTT a revendiqué le dialogue social sauf que le gouvernement n’a pas encore mis en œuvre les conventions signées notamment en ce concerne les augmentations salariales ce qui poussera la centrale syndicale à recourir aux instances internationales dont la confédération syndicale internationale et l’organisation internationale du travail.

Selon Taboubi, le gouvernement applique à la lettre ses engagements avec le Fonds monétaire international et devrait dévoiler tout son programme au peuple.

- Publicité-