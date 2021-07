L’UGTT réclame des «garanties constitutionnelles»

Le Bureau exécutif de l’UGTT, réuni en urgence, a mis l’accent sur la nécessité de s’attacher à la légitimité constitutionnelle dans toute mesure à prendre au titre de l ‘étape que traverse actuellement la Tunisie et ce en vue d’assurer le respect de la Constitution, la continuité du processus démocratique, le rétablissement de la stabilité du pays et la restauration de son potentiel d’édification et de progrès.

Dans un communique, il a insisté également sur la nécessité d’assortir les décisions exceptionnelles prises par le chef de l’Etat d’un « ensemble de garanties constitutionnelles en tête desquelles la définition des objectifs de ces mesures, leur durée afin d’accélérer le retour à la normale et au fonctionnement ordinaire des institutions de l’Etat ».

Le BE a affirmé son refus de toute violence de quelle que partie qu’elle provienne et son rejet catégorique de toute politique de vengeance, de représailles et de règlement de comptes, tout en saluant l’institution militaire, appelant toutes les parties à la mettre à l’abri des tiraillements politiques.