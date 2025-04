L’UGTT se dit « fermement engagée » dans les négociations salariales

Tahar Mezzi, secrétaire général adjoint, chargé du secteur privé au sein de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a réaffirmé la position ferme de l’Union en faveur des négociations pour des augmentations salariales, soulignant l’importance d’obtenir des hausses justes, en ligne avec l’augmentation des prix et de protéger les travailleurs face à l’inflation.

Intervenant sur Mosaïque fm, il a précisé que le secteur privé, qui emploie environ 1,2 million de personnes, est confronté à plusieurs défis majeurs, dont l’absence de parcours professionnels durables. « En effet, la relation de travail est fréquemment rompue en raison du chômage, du licenciement abusif ou de difficultés financières des entreprises, laissant les travailleurs sans garanties pour leur avenir professionnel », a-t-il indiqué.

Il a, également, évoqué les révisions récentes du Code du travail, qu’il a saluées et qu’il a qualifiées de progrès, mais il a mis en garde contre le manque de supervision quant à leur mise en œuvre. Il a exprimé, aussi, ses inquiétudes quant à la mauvaise application de certaines de ces réformes, réitérant la position de l’UGTT qui se réjouit de la fin de la sous-traitance; « un problème récurrent dans les relations entre employeurs et salariés », a dit l’invité de Mosaïque fm.

Mezzi a rappelé que les négociations tripartites, lancées dans les années 1990, visaient à améliorer les conditions de travail et à rendre l’environnement plus attrayant pour les investisseurs. Cependant, depuis 2011, ces négociations se sont concentrées uniquement sur les augmentations salariales, négligeant d’autres aspects cruciaux, liés à la protection des droits des travailleurs.

