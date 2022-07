L’UGTT souligne l’impératif d’un dialogue sérieux et responsable pour élaborer un programme tuniso-tunisien de réformes applicables

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a affirmé qu’un dialogue sérieux et responsable reste le seul moyen permettant d’élaborer un programme tuniso-tunisien de réformes applicables et ce lors d’une réunion qui a eu lieu, ce mardi, entre une délégation de l’organisation ouvrière conduite par le secrétaire général de l’union, Noureddine Taboubi et une équipe du Fonds monétaire international (FMI), actuellement en mission en Tunisie pour des négociations sur un programme d’aide au pays.

L’entretien a porté sur la situation économique et sociale en Tunisie, le programme de réformes et le rôle pivot de l’UGTT.

La délégation de l’UGTT a souligné l’importance de préserver le pouvoir d’achat des travailleurs, de respecter la crédibilité des négociations et de mener des réformes courageuses à même de libérer le plein potentiel de l’économie tunisienne.

L’UGTT a appelé le gouvernement à revenir immédiatement à la table de dialogue, se déclarant prête à discuter de tous les dossiers dans le cadre de la transparence et de l’échange de données.