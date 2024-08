L’Ukraine d’accord pour que la Russie soit invitée au prochain sommet de la paix

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé dans un entretien accordé à plusieurs médias français dont l’AFP que « le monde entier » dont l’Ukraine voulait que la Russie participe à un prochain sommet de la paix cette année.

« La majorité du monde dit aujourd’hui que la Russie doit être représentée au second sommet, autrement, nous n’arriverons pas à des résultats importants. Comme le monde entier les veut à la table, nous ne pouvons être contre », a-t-il dit dans cet entretien réalisé mardi à Rivné, dans l’ouest de l’Ukraine.

L’Ukraine avait organisé en Suisse mi-juin un sommet pour la paix avec une centaine de pays, essentiellement des alliés. La Russie en avait été exclue. La Chine, poids lourd diplomatique et proche de Moscou, avait dès lors refusé d’y participer.

Désormais, l’Ukraine élaborera d’ici novembre un plan qui doit servir de base à un futur sommet auquel le Kremlin sera convié.

Mais le président Vladimir Poutine a lui fixé comme condition à des pourparlers que Kiev lui abandonne les territoires que l’armée russe occupe et renonce à rejoindre l’Otan, autant de revendications inacceptables pour les Ukrainiens et les Occidentaux. Le Kremlin a également moqué le premier sommet.

L’Ukraine insiste pour sa part sur le respect de son intégrité territoriale, alors que Moscou revendique l’annexion de quatre régions depuis 2022 en plus de la Crimée en 2014.

