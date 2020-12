L’UNFPA appuiera 10 nouveaux centres de santé reproductive dédiés aux migrants

A travers son projet visant à améliorer l’accès des populations migrantes aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR) et à renforcer la prise en charge des violences basées sur le genre, le Fonds des nations unis pour la population (UNFPA) appuiera, au cours de ce dernier trimestre de 2020, 4 nouveaux points de services de santé de deux associations outre l’opérationnalisation du cadre de partenariat avec 06 centres de santé reproductive de l’office national de la famille et de la population (ONFP), en cours de réhabilitation pour une meilleure intégration des services dédiés aux migrant.es en Tunisie.

A travers ce même projet, l’UNFPA appuie actuellement 10 points de services rattachés à 07 associations réparties dans différentes régions du pays (5 points de services de santé sexuelle et reproductive et 5 centres de prise en charge de femmes victimes de violences), lit-on dans la newsletter de l’UNFPA publiée lundi.

Durant le troisième trimestre de 2020, à travers ses partenaires nationaux, UNFPA Tunisie a assuré 2371 consultations réparties en 1042 consultations sociales, 101 consultations psychologiques, 37 consultations médicales et 1191 consultations SSR.

1159 femmes migrantes et 304 hommes ont bénéficié de ces consultations à Tunis, Sfax et Médenine ; dont 219 femmes migrantes victimes de violences qui ont bénéficié d’une prise en charge intégrée au sein des centres de prise en charge des violences faites aux femmes en Tunisie.

Par ailleurs, l’UNFPA a assuré la sensibilisation de 625 migrant.es à des différents sujets touchant principalement à leur santé sexuelle et reproductive, leurs droits et les services existants en Tunisie.

Finalement, au niveau des points de services de santé, 1836 Préservatifs, 1570 lubrifiants et 1389 kits d’hygiène ont été distribués au profit des personnes migrantes.