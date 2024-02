L’Union européenne envisage d’augmenter sa contribution financière à l’UNRWA

Le ministre des Affaires étrangères de l’Union européenne (UE), Josep Borrell, a déclaré lors d’une audience à huis clos à Bruxelles qu’Israël n’avait pas présenté de preuves solides de l’implication de l’UNRWA dans le terrorisme. « Il s’agit d’une campagne israélienne et d’une tentative de ‘tuer’ l’agence. L’Union européenne ne doit pas coopérer avec cela », a-t-il affirmé. Lors des débats auquel ont participé les ministres des Affaires étrangères de l’UE, Borrell a appelé à poursuivre le soutien européen à l’UNRWA et même à l’augmenter.

le chef de la diplomatie européenne, soutenu entre autres par l’Espagne et la Belgique, a martelé que le financement de l’UNRWA devait être maintenu et augmenté, malgré l’annonce de la suspension de cette aide par la plupart des pays européens. De nombreux pays parmi lesquels l’Allemagne, l’Autriche, la République tchèque, la Hongrie ou la Roumanie, ont néanmoins assuré que les révélations sur l’UNRWA devaient être traitées avec le plus grand sérieux, rappelle le site israélien 124NEWS.