L’Université de la Manouba lance un appel pour la construction d’une ‘école d’Ingénieurs

L’Université de la Manouba a exprimé aujourd’hui, dimanche, son mécontentement face à l’absence de l’Ecole d’Ingénieurs de la Manouba, première école publique d’ingénieurs enseignant en langue anglaise, au sein du guide d’orientation universitaire pour l’année 2020.

L’université a appelé, dans un communiqué, à la nécessité d’accélérer l’achèvement de la construction de l’école, laquelle contribuera à enrichir la formation d’ingénieur dans le pays.

Et d’estimer que le retard dans la réalisation du projet, malgré l’approbation du Conseil des universités, a privé un certain nombre d’étudiants brillants, ayant réussi le baccalauréat en 2020, de l’inscription dans cette nouvelle école.

D’après le même communiqué, l’Université a souligné que ce retard au niveau de la mise en place de l’école est due à plusieurs facteurs, dont le confinement général et la mobilisation de toutes les institutions publiques pour faire face à la pandémie du coronavirus, ainsi que l’absence de stabilité politique et gouvernementale depuis un an.