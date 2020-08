L’UPR contre un gouvernement de compétences

Le parti Union populaire républicaine (UPR) a dit rejeter la formation d’un gouvernement de compétences « qui va à l’encontre de l’esprit de la Constitution, du système politique en vigueur et des fondements de la démocratie ».

L’UPR s’attache au respect de la volonté populaire et des résultats des élections, lit-on dans une déclaration rendue publique lundi par le parti.

Le parti appelle « à ne pas accorder la confiance à un gouvernement qui n’a pas de légitimité sauf la légitimité du président, dans une tentative de contourner les principes de la deuxième République et la volonté populaire ».

L’UPR exhorte les députés à prendre leur responsabilité, à faire prévaloir l’intérêt supérieur du pays et à éviter la fragmentation parlementaire aux dépens des principes.

Le parti compte trois députés dans le groupe parlementaire al-Moustakbal qui dispose de 9 sièges au parlement. Ce bloc avait rencontré les 4, 12 et 17 août le chargé de former le gouvernement, Hichem Mechichi.

Le 6 août 2020, l’UPR avait adressé une correspondance à Mechichi pour l’informer que le parti « se désengage des positions du bloc al-Mostakbal qui est un bloc technique ».