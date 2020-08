L’UPR « vivement préoccupée » par les dérives de l’UGTT

L’Union populaire républicaine (UPR) a exprimé sa « vive préoccupation » au sujet des signes de dérive véhiculés par les résolutions du dernier Conseil national de l’UGTT, et la volonté de sa direction de prolonger son mandat par la révision des dispositions de ses statuts, ce qui rappelle les pratiques que l’on croyait révolues, a affirmé le parti dans un communiqué.

L’UPR ajoute que « ce qui est en train de se passer au sein de l’UGTT ne peut pas être considéré comme une question interne , mais une affaire d’ordre national eu égard à la symbolique qui s’attache à cette organisation aux yeux de tous les Tunisiens, et aux rôles importants qu’elle avait assumés ».

Le parti UPR appelle l’actuelle direction de l’UGTT à s’imprégner du « souffle démocratique national » et à renoncer à l’option de la prolongation de son mandat car la démocratie est indivisible, de même qu’il l’exhorte à redresser la barre suite aux nombreux dépassements, déviations et excès de pouvoir qui prolifèrent notamment dans les entreprises publiques ».