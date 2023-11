L’UTAP rappelle l’urgence de fournir le DAP et le Super 45 aux agriculteurs

L’Union de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a appelé, lundi, à mettre à la disposition des agriculteurs, (notamment ceux qui exercent dans les régions sinistrées au cours de la saison écoulée), les semences nécessaires, et ce, le plus tôt possible.

D’après un communiqué publié suite à la chute d’importantes quantités de pluies, ces derniers jours, l’organisation a appelé aussi à octroyer, en urgence, aux producteurs, les engrais nécessaires, en l’occurrence le super 45 et le DAP (phosphate de diammonium), lesquels sont indispensables pour améliorer la productivité.

Elle a rappelé, dans ce cadre, qu’une pénurie en engrais a marqué le début de la saison actuelle, ce qui a poussé les agriculteurs à ne pas utiliser ce produit.

Elle a souligné, en outre, l’impératif de conjuguer les efforts de toutes les parties concernées pour assurer un encadrement technique adéquat au profit des producteurs, ainsi que de continuer à accorder des crédits saisonniers aux agriculteurs, surtout ceux qui ont bénéficié, auparavant, de prêts de la part de la Banque Nationale de la Solidarité.

Elle a salué, en fin, la détermination des agriculteurs de faire réussir la saison actuelle, dans le dessein d’ assurer l’autosuffisance du pays en céréales, et par conséquent réaliser sa sécurité alimentaire, laquelle se veut l’un des piliers de la souveraineté nationale.