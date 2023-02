L’UTAP salue la nomination du nouveau ministre de l’agriculture

Dans des déclarations à Assabah News , le vice président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, Anis Kharbache, a indiqué que nous saluons la nomination d’un nouveau ministre de l’agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques et espérons pouvoir le rencontrer bientôt.

Il a indiqué que l’UTAP va présenter une demande à cet effet, soulignant qu’il n’y avait pas de contacts avec l’ancien ministre qui n’a pas ouvert les dossiers brûlants du secteur agricole ni pris de décisions claires.

Néanmoins, Kharbache a conditionné le soutien au nouveau ministre, Abdelmonem Bel Ati, à l’attention qu’il prêtera aux secteurs agricoles , disant que les demandes de l’UTAP sont axées sur la promotion des filières agricoles confrontées à des crises aiguës , parallèlement à certaines questions de grande importance dont le changement climatique, le manque d’eau, et les fourrages.