Lutfhansa ajoute Djerba dans sa desserte de l’été 2021

La compagnie aérienne allemande Lufthansa ajoute 15 destinations à son programme de l’été 2021 à partir de son hub de Francfort. Ces nouvelles destinations offriront aux vacanciers davantage de possibilités d’explorer des villes d’Europe, d’Égypte et de Tunisie. Lufthansa proposera 70 liaisons hebdomadaires vers 29 villes de loisirs l’été prochain, en espérant que la demande reviendra d’ici là.

Les nouvelles destinations de Lufthansa s’adressent aux vacanciers, et la compagnie aérienne a fait tout son possible pour les attirer. Les vols partiront de Francfort le matin et arriveront le soir, afin de maximiser le temps passé sur les destinations. La plupart des lignes proposeront deux vols hebdomadaires, certaines en proposeront également trois ou un seul par semaine.

Les nouvelles lignes sont toutes des vols court-courriers, principalement situés en Europe, dont un en Égypte et en Tunisie.

Cet été, la Lufthansa n’a fonctionné qu’à une partie de son programme prévu, en raison d’une faible demande, ce qui a entraîné des milliards de pertes. L’été prochain, Lufthansa desservira 29 villes touristiques, doublant ainsi son programme actuel. La raison de ces changements est probablement que Lufthansa s’attend à ce que beaucoup de personnes souhaitent voyager après la saison des séjours de cette année.