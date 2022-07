L’UTT dénonce l’ingérence des Etats Unis dans les affaires internes de la Tunisie

L’Union des travailleurs de Tunisie (UTT) a dénoncé fermement l’ingérence des Etats Unis d’Amérique et de certains pays européens dans les affaires internes de la Tunisie, exploitant la détérioration de la situation économique et sociale pour faire pression sur le pays .

Dans son communiqué, l’UTT a appelé la présidence de la République à ne pas se soumettre au diktat du fonds monétaire international (FMI) et des pays étrangers qui tentent de s’ingérer dans les affaires sociales et économiques de notre pays.

Le communiqué de l’UTT intervient suite à un communiqué publié par le secrétaire d’état américain aux affaires étrangères Antony Blinken qui avait indiqué que « l’opération référendaire sur le nouveau projet de constitution a été marquée par une faible participation des électeurs », faisant part des préoccupations de son pays face « aux risques de voir la nouvelle constitution fragiliser la démocratie tunisienne et porter atteinte aux droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’UTT a appelé la présidence de la République à la nécessité d’ouvrir un dialogue politique global avec la participation de toutes les composantes de la société civile, les partis et les personnalités nationales qui n’ont pas été impliqués dans la corruption politique et financière pour la création d’un front national qui permettra de sauver l’Economie du pays et consacrer un Etat civil, démocratique et juste.