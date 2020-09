L’UTT appelle le gouvernement à accélérer l’instauration de la Cour constitutionnelle

L’Union des travailleurs de Tunisie (UTT) a appelé, jeudi, à l’accélération de l’instauration de la Cour constitutionnelle et à introduire les réformes nécessaires dans le secteur public.

Dans un communiqué publié, l’UTT a proposé la tenue d’une réunion urgente des trois présidences pour unifier les positions et rassurer le peuple, considérant que la survenue de tout différend, constitue « un revers pour la révolution » et une victoire pour « le système de corruption ».

L’Union a également appelé à soutenir les investissements, à faciliter les procédures au profit des investisseurs, à encadrer les catégories à faible revenu et promouvoir les régions de l’intérieur.

L’UTT a par la même occasion affirmé l’impératif de lutter contre l’économie parallèle, la spéculation et la contrebande.

La déclaration du syndicat intervient après que le gouvernement de Hichem Mechichi ait pris ses fonctions aujourd’hui jeudi, suite à l’obtention du vote de confiance de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), dans la nuit de mardi à mercredi dernier, avec l’approbation de 134 députés.