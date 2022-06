Lutte contre le terrorisme: Réflexion sur une approche sud-méditerranéenne à Tunis

Dans le but de soutenir la dynamique régionale autour de la prévention et de la lutte contre la radicalisation, l’extrémisme violent et le terrorisme, le Conseil de l’Europe a organiséà Tunis et en ligne, une conférence régionale intitulée « Countering terrorism and violent extremism: towards a human-rights coordinated approach ». Elle a rassemblé des représentants et des experts d’Égypte, de Jordanie, du Liban, de Libye, du Maroc et de Tunisie.

Cette conférence est organisée dans le cadre des programmes conjoints de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, le Programme Sud IV et le « Projet d’Appui aux Instances Indépendantes en Tunisie » (PAII-T), en partenariat avec la Commission Nationale de Lutte contre le Terrorisme en Tunisie (CNLCT), la Haute Autorité Tunisienne de la Communication Audiovisuelle (HAICA) et l’association « No Peace without Justice ».

Le programme « Appui régional au renforcement des droits de l’homme, de l’État de droit et de la démocratie dans le sud de la Méditerranée » (Programme Sud IV) est une initiative conjointe de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe sur la période mars 2020 – août 2022, dont l’objectif est de soutenir les réformes démocratiques dans le sud de la Méditerranée.