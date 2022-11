La fragilité psychologique derrière l’adhésion féminine au terrorisme

Suite au démantèlement, au cours de cette année, de nombreuses cellules féminines à vocation terroriste, dans divers points de la Tunisie, Assabah News, du lundi 14 novembre, après avoir passé en revue les péripéties des opérations de démantèlement, a contacté le sociologue, Moadh Ben Nseir, pour expliquer les motifs de cette adhésion féminine à la pensée terroriste.

A cet égard, Moadh Ben Nseir a mis en avant la fragilité psychologique de ces éléments féminins comme l’une des principales causes de leur basculement dans le piège terroriste, notamment lorsque cette fragilité est conjuguée avec le vide spirituel et social.

Il a également signalé les chocs psychologiques parmi les causes qui poussent les femmes et les jeunes filles en particulier à devenir des terroristes croyant ainsi pouvoir retrouver la force de faire face aux défis, surtout dans les milieux conservateurs où la femme est reléguée au second plan.