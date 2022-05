Terrorisme-CDEAO: Une réunion des chefs d’état-major sans le Mali

Les chefs d’état-major des pays de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CDEAO) se sont retrouvés jeudi 5 et vendredi 6 mai à Accra pour travailler au renforcement de la coopération entre États afin de lutter contre l’insécurité grandissante en Afrique de l’Ouest.

Malgré leur suspension des instances de la CDEAO, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée avaient été conviés à ce rendez-vous. Au final, seul le représentant malien a fait défaut. « La contribution des uns et des autres a permis de prendre un nouvel élan dans le cadre de la lutte contre le terrorisme », a déclaré le général Francis Béhanzin, commissaire des Affaires politiques, paix et sécurité au sein de l’organisation sous régionale, en clôture de ces travaux, sans donner plus de détails.

Que retenir alors de ces deux jours d’échange ? Qu’ « aucun pays côtier n’est en ce moment à l’abri d’une attaque jihadiste. Aucun pays n’est plus menacé qu’un autre. Mais tous les pays aujourd’hui sont sous la menace d’attaques de groupes armés terroristes », assure le général Lassina Doumbia, le chef d’État-major des armées de Côte d’Ivoire.