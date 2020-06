Machrou Tounes dénonce les menaces contre Taboubi

Le mouvement Machrou Tounes a dénoncé, lundi, les menaces à l’intégrité physique du secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi sur les réseaux sociaux.

« Ces menaces sont proférées par des groupes sanguinaires connus », a déploré le parti dans un communiqué, se disant « étonné de l’absence d’une sécurité cybernétique pour le démantèlement de ces groupes sur les réseaux sociaux et l’arrestation de leurs commanditaires ».

Machrou Tounes rappelle que son mouvement a reçu « pareilles menaces sans aucune réaction du parquet ».

Présidant dimanche un rassemblement de travailleurs devant le siège de l’Union régionale du travail à Sfax, le secrétaire général de l’organisation syndicale a lancé : »Il est clair aujourd’hui que la bataille est devenue politique par excellente. Le but étant de saper la démocratie et les acquis de l’Etat civil et de changer la société ».

« L’organisation syndicale fait face à Daech qui vise les acquis de l’Etat civil. L’UGTT tend les mains à tous ceux qui œuvrent pour l’intérêt de la Tunisie, mais elle est en même temps prête pour la bataille ».

Le rassemblement de l’UGTT à Sfax s’est tenu en signe de solidarité avec des syndicalistes travaillant dans les hôpitaux Habib Bourguiba et Hedi Chaker à Sfax, arrêtés dans le cadre de l’affaire de l’agression du député d’Al Karama Mohamed Affes.