Madagascar-Présidentielle : Recours contre l’élection de Rajoelina

Le candidat Siteny Randrianasoloniaiko a demandé l’annulation du scrutin présidentiel du 16 novembre dernier.

L’opposant – avait participé à l’élection face au président Andry Rajoelina, contrairement au collectif des 10 qui s’était abstenu. Il a déposé un recours en annulation pour fraude, auprès de la haute cour de constitutionnelle. Mais les Malgaches semblent passés à autre chose.

« En tant que citoyen, nous savions déjà qu’Andry Rajoelina allait être réélu, donc la vie continue pour nous, rien ne change. Celui qui sera réélu, notre vie sera la même, nous resterons parmi les mendiants. » Déclare Voahirana Ravaoharisoa, sans-abri.

« Je suis ravi qu’Andry Rajoelina ait été réélu. Il a fait de bonnes choses lors de son premier mandat et j’étais convaincu qu’il allait gagner »,estime Alphonse Raharindra Mirah.

Selon la commission électorale, Rajoelina, est réélu avec 58,95 % des suffrages exprimés. Ces résultats doivent encore être entérinés par la Haute cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, chargée de proclamer les résultats définitifs au plus tard le 4 décembre.

