Madagascar : Rajoelina s’engage à « construire une nation plus prospère »

Le président malgache Andry Rajoelina, 49 ans, a été investi samedi pour un second mandat après sa réélection au premier tour d’un scrutin boycotté par l’opposition, qui a déclaré ne pas reconnaître les résultats.

La cérémonie d’investiture dans la capitale Antananarivo a réuni quelque 50.000 personnes dans le plus grand stade de l’île de l’océan Indien.

En moins de deux heures, le président a prêté serment « devant Dieu, le pays et le peuple » malgache, sous les vivats, avant une revue militaire pour marquer son statut de chef des armées.

« Madagascar est aujourd’hui en chantier, la transformation est en cours, l’émergence à l’horizon », a-t-il notamment déclaré.

« Mon attachement à Madagascar, terre de mes ancêtres, guidera chacune de mes actions », a ajouté le président qui a fait l’objet d’une polémique sur sa double nationalité franco-malgache.

Il s’est engagé à « construire une nation plus forte et plus prospère » et à se tenir « toujours au chevet des plus démunis ».

En dépit d’importants obstacles ces cinq dernières années –pandémie, sécheresse, cyclones dévastateurs– « nous avons avancé et bâti des infrastructures », afin de « rattraper les retards de développement accumulés depuis plusieurs décennies », a-t-il assuré.

Parmi plusieurs chefs d’Etat de la région, Azali Assoumani, président des Comores à la tête tournante de l’Union africaine, était présent ainsi que Joao Lourenço, chef d’Etat angolais et président en exercice de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC).

