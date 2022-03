Madagascar : Une réouverture des frontières au goût amer pour les entreprises

Le secteur touristique et le secteur privé en général se disent très insatisfaits des mesures imposées par les autorités malgaches pour la réouverture des frontières de la Grande Île au reste du monde. Dans les faits, il n’y a pas eu de nouveaux vols arrivés dans les aéroports malgaches, le samedi 5 mars. Les conditions d’entrée à Madagascar ont d’ailleurs été annoncées par les autorités le jour même de la réouverture.

Après deux ans de fermeture, ces conditions strictes ne redonnent pas espoir aux entreprises. Test PCR à l’arrivée et confinement de deux jours à l’hôtel à la charge du voyageur, réouverture de seulement trois aéroports aux vols internationaux, nouvelles conditions imposées aux transporteurs aériens pour lutter contre le trafic de ressources minières, comme l’or… Des mesures lourdes qui détournent les touristes, les relations d’affaires et les compagnies aériennes de la Grande Île, estime la présidente de la Confédération du tourisme de Madagascar et vice-présidente du Groupement des entreprises de Madagascar.