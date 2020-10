Mahdia-Covid 19: Au total 325 cas, dont 142 toujours porteurs du virus

Le gouvernorat de Mahdia a enregistré, dimanche, un nouveau décès dû au nouveau coronavirus, portant ainsi le nombre total de décès, depuis le 8 mars 2020, date de la découverte du premier cas dans la région, à 9 décès.

Selon la Direction régionale de la santé, la patiente décédée, âgée de 89, est originaire de Sidi Alouane. « Elle était hospitalisée depuis quelques temps au centre hospitalo-universitaire Tahar Sfar à Mahdia ».

Par ailleurs, les résultats d’environ 174 tests effectués ont montré 26 nouveaux cas de contamination au virus Covid-19, dont 5 agents de santé (4 exerçant à l’hôpital Taher Sfar et un agent à l’hôpital Ouled Chamekh).

Les nouvelles contaminations sont réparties comme suit : 9 cas dans la délégation de Mahdia, 5 à El-Jem, 4 à Ouled Chamekh, 2 à Chebba, 2 à Boumerdes et 2 à Ksour Essaf, en plus d’un cas dans chacune des délégations de Sidi Alouane et Essouassi.

Les résultats de ces mêmes analyses ont révélé que 3 patients se sont rétablis, ce qui porte le nombre total de guérisons à 174.

Le nombre total de cas de coronavirus à Mahdia a atteint 325, dont 142 sont toujours porteurs du virus.