Mahdia-Covid: Deux décès et 109 nouveaux cas de contamination

Le gouvernorat de Mahdia a enregistré, lundi, deux décès des suites du Coronavirus. Il s’agit de deux hommes âgés de 76 ans et de 64 ans et originaires respectivement de Mahdia et de Rejiche, ce qui porte à 156 le nombre total des défunts liés à la pandémie dans la région depuis l’apparition du virus.

Selon les dernières statistiques publiées par la direction régionale de la santé à Mahdia, 109 nouveaux cas de contamination par le virus ont été détectés, à l’issue de la publication des résultats de 307 analyses.

Les nouveaux cas positifs se répartissent comme suit: 54 cas à Mahdia, 21 cas à Chebba, 20 cas à Kssour Essef, 8 cas à El Jem, 5 cas à Essouassi et un cas à Boumerdès. Ainsi, le nombre total des contaminés dans le gouvernorat a atteint depuis la propagation de l’épidémie 6554 cas.

Parmi ces patients, 4718 personnes sont guéries de l’infection alors que 1680 cas portent encore le virus, d’après la même source.

