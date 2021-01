Mahdia-Covid: Deux décès et 99 nouveaux cas de contamination

Le gouvernorat de Mahdia a enregistré, mercredi, 2 décès des suites du Coronavirus, selon le dernier bilan publié par la direction régionale de la santé.

Les défunts sont deux hommes, âgés de 64 ans et 63 ans, et originaires respectivement de Ksour Essef et Essouassi, ce qui porte à 119 le nombre total de morts dans la région depuis la propagation de la pandémie.

Egalement, les résultats des analyses effectuées sur 339 échantillons ont révélé la contamination de 99 cas qui ont été découverts comme suit: 49 cas à Mahdia, 21 cas à El Jem, 13 cas à Chrobane, 12 cas à Chebba et 2 cas à Sidi Alouane et Ksour Essef.

Par ailleurs, 3378 cas de guérison parmi un total de 5108 cas de contamination ont été recensés dans le gouvernorat de Mahdia depuis l’apparition du virus.Ainsi, le nombre actuel des cas positifs dans la région s’établit à 1611 cas, selon la même source.

Dans une déclaration aux médias, Samir Lahouel, directeur de la santé préventive à Mahdia a rappelé que depuis le début de la pandémie, 437 cas de contamination ont été détectés en milieu scolaire dont 204 cas auprès des élèves, 48 cas auprès des étudiants, 122 cas auprès du cadre éducatif et 63 cas chez le personnel administratif.

