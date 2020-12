Mahdia-covid: Un décès et 69 nouvelles personnes contaminées

Dans le gouvernorat de Mahdia, une femme, âgée de 86 ans et originaire de la délégation d’Essouassi, est décédée des suites de la covid-19, ce qui porte à 59 le nombre des morts dans la région depuis la propagation de l’épidémie.

La région a enregistré également la contamination de 69 nouvelles personnes au covid-19, à l’issue de la publication des résultats de 165 analyses, lit-on dans le dernier bilan publié par la direction régionale de la santé de Mahdia.

Les nouveaux cas positifs ont été découverts à El Jem (27 cas), Mahdia (19 cas), Ksour Essef (13 cas), Ouled Chamekh (4 cas), Boumerdes (2 cas), Chebba, Essouassi, Hebira et Mellouleche (1 seul cas dans chacune des délégations).

Par ailleurs, 17 nouvelles personnes se sont rétablies de l »infection, ce qui porte à 1391 le nombre total des cas de guérison dans le gouvernorat depuis l’apparition du virus.

Depuis le 8 mars dernier, date à laquelle la première contamination au coronavirus a été détectée dans le gouvernorat de Mahdia, 2013 cas d’infection ont été recensés dont 59 décès et 563 patients portent toujours le virus, d’après la même source.

