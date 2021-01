Mahdia-Covid19: 3 décès, 128 nouvelles contaminations et 135 cas de guérison

Le gouvernorat de Mahdia a enregistré trois décès des suites du Coronavirus, âgés entre 63 et 85 ans et originaires respectivement de Mahdia, Rejiche et Sidi Alouane, ce qui porte à 159 le nombre total de morts liés à la pandémie dans la région depuis la propagation du virus.

Egalement, 128 nouveaux cas de contamination ont été recensés dans le gouvernorat, à l’issue de la publication des résultats de 312 analyses, selon le dernier bilan publié par la direction régionale de la santé à Mahdia.

Les nouveaux cas positifs ont été détectés notamment à Mahdia (34 cas), Ksour Essef (18 cas ), El Jem (17 cas), Chebba (17 cas), Sidi Alouane (17), Essouassi (6 cas), Melloulech (6 cas), Chrobane (5 cas), Hebira (2 cas), Boumerdès (2 cas) et Ouled Chamekh (2 cas).

Par ailleurs, le gouvernorat de Mahdia a connu le rétablissement de 135 nouveaux patients portant à 4850 le nombre total des cas de guérison dans la région où 1673 personnes portent toujours le virus, d’après la même source.

- Publicité-