Mahdia-Covid19: 3 décès, 89 nouvelles contaminations et 135 cas de guérison

Dans le gouvernorat de Mahdia, 3 décès des suites du Coronavirus ont été enregistrés, mardi, portant à 134 le nombre total de morts dans la région depuis la propagation du virus.

Les défunts sont un homme âgé de 66 ans, originaire de Rejiche, une femme (80 ans), originaire de Rejiche et un homme (59 ans), originaire de Sidi Alouane, lit-on dans le dernier bilan publié par la direction régionale de la santé à Mahdia.

Egalement, 89 nouveaux cas de Coronavirus ont été recensés à l’issue de la publication, mardi, des résultats de 349 analyses.

Les nouveaux cas positifs se répartissent comme suit: 28 cas à Mahdia et Kasour Essef, 15 cas à Chebba, 14 cas à Boumerdès et 4 cas à Essouassi, ce qui porte à 5860 le nombre total des contaminés dans la région depuis le début de la pandémie.

Parmi ces patients, 54 sont admis actuellement à l’hôpital Tahar Sfar dont 13 en réanimation, 13 dans les urgences et 28 placés sous respirateurs artificiels.

Depuis la propagation de l’épidémie, le nombre total des cas de guérison dans le gouvernorat de Mahdia est passé à 3936 cas, après le rétablissement de 135 nouvelles personnes tandis que le nombre actuel des patients qui portent encore le virus est de 1790 cas dont la majorité se trouve notamment à Echebba, El Jem, Kssour Essef, Mahdia et Essouassi.