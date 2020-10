Mahdia-covid19 : 30 nouveaux cas de contamination

Dans le gouvernorat de Mahdia, 30 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés, vendredi.

Parmi, les personnes contaminées, deux agents de santé qui travaillent à l’hôpital universitaire Tahar Sfar et au centre de santé de base, a annoncé la direction régionale de la santé à Mahdia.

Les nouvelles contaminations ont été découvertes à Mahdia (12 cas), El Jem (12 cas), Ksour Essef (2 cas), Sidi Alouane, Chorbane, Essouassi et Chebba (1 cas dans chacune des délégations).

D’après la même source, la région a connu 15 cas de guérison recensés à Mahdia (5 cas), Chebba (4 cas), Sidi Alouane (3 cas), Ksour Essef, El Jem et Essouassi (1 cas dans chaque délégation).

Depuis la propagation de l’épidémie en mars dernier, le nombre total de contaminations dans la région a atteint 667 cas dont 19 décès, 419 cas de guérison et 229 portent encore le virus.

Actuellement, 29 patients sont hospitalisés dans l’hôpital universitaire Tahar Sfar, dont 12 sont admis au service de réanimation et 17 à l’unité covid +, selon la même source.

