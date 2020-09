Mahdia: Mise en échec d’une tentative de migration clandestine

Les forces de la garde maritime de Mahdia ont mis en échec, jeudi, une opération de migration clandestine vers la rive nord de la Méditerranée et arrêté 51 personnes, a indiqué une source de la garde maritime à l’agence TAP.

Selon la même source, parmi les candidats à l’immigration clandestine se trouvent un nourisson, trois femmes, en plus de mineurs et de personnes recherchées.

Dans le même contexte, le porte-parole du district de la garde nationale de Mahdia, Khaled Ben Slama a souligné qu’une patrouille a arrêté 5 individus originaires de Melloulech à bord d’une voiture en possession d’une somme de plus de 16 mille dinars.

Après enquête, le groupe a avoué qu’ils projettaient de passer clandestinnement les frontières maritimes en direction de l’Italie.