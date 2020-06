Mahdia : Mise en échec d’une tentative de migration irrégulière

Les unités de la Garde maritime à Mahdia ont déjoué, dimanche, 28 juin 2020, une opération de migration clandestine et arrêté 23 personnes ayant tenté de franchir la frontière de manière irrégulière, vers les côtes italiennes, a indiqué une source de la garde maritime à l’Agence TAP.

Les agents de la garde maritime ont arrêté l’organisateur de l’opération qui est, en même temps, le propriétaire du bateau, ainsi que deux personnes travaillant comme intermédiaires pour attirer ceux qui souhaiteraient participer au « voyage de la mort ».

Les gardes-maritimes ont saisi le bateau utilisé dans cette opération, ainsi qu’une somme d’argent. Les recherches se poursuivent pour trouver d’éventuels complices.

Hormis l’organisateur et les deux intermédiaires, l’âge des autres membres du groupe varie entre 14 et 27 ans. Ils sont originaires de la région d’Al-Hkaima du gouvernorat de Mahdia et de Sidi Bennour du gouvernorat de Monastir.

Le ministère public a ordonné de placer les suspects en garde à vue et de laisser cinq mineurs parmi les membres du groupe, en état de comparution.